Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Юнайтед договорился о подписании 18-летнего нападающего Гавра
Ждем официально
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" достиг договоренности о подписании талантливого 18-летнего нападающего Энцо Кана Биика из французского "Гавра".
Ожидается, что в ближайшее время Кана Биик подпишет все необходимые документы, после чего клуб официально объявит о трансфере молодого форварда.
Как пишет Фабрицио Романо, контракт Энцо Кана Биика с "Манчестер Юнайтед" будет рассчитан до 2030 года и будет включать опцию продления.
Нападающий в текущем сезоне сыграл 15 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 1 результативную передачу.
Популярное сейчас
- Работали на пропаганду РФ. Зеленский рассказал о санкциях против Арестовича и еще 6 украинцев
- Шанс вернуться в элиту. Сборная Украины одержала третью подряд победу в дивизионе IA Чемпионата Мира 2025 по хоккею
- МИД РФ заявило, что Россия "никогда не допустит восстановления Украины в границах 1991 года"
- "Это какая-то загадка", - хавбек сборной Украины высказался о допинге Мудрика
- Футболиста МЮ заметили с австралийской моделью, которую ранее связывали с Мбаппе
- Как дочь Салаха повлияла на его решение остаться в Ливерпуле