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Манчестер Юнайтед договорился о подписании 18-летнего нападающего Гавра

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Манчестер Юнайтед договорился о подписании 18-летнего нападающего Гавра

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Юнайтед" достиг договоренности о подписании талантливого 18-летнего нападающего Энцо Кана Биика из французского "Гавра".

Ожидается, что в ближайшее время Кана Биик подпишет все необходимые документы, после чего клуб официально объявит о трансфере молодого форварда.

Как пишет Фабрицио Романо, контракт Энцо Кана Биика с "Манчестер Юнайтед" будет рассчитан до 2030 года и будет включать опцию продления.

Нападающий в текущем сезоне сыграл 15 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 1 результативную передачу.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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