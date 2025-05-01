Манчестер Юнайтед договорился о подписании 18-летнего нападающего Гавра

"Манчестер Юнайтед" достиг договоренности о подписании талантливого 18-летнего нападающего Энцо Кана Биика из французского "Гавра".

Ожидается, что в ближайшее время Кана Биик подпишет все необходимые документы, после чего клуб официально объявит о трансфере молодого форварда.

Как пишет Фабрицио Романо, контракт Энцо Кана Биика с "Манчестер Юнайтед" будет рассчитан до 2030 года и будет включать опцию продления.

Нападающий в текущем сезоне сыграл 15 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 1 результативную передачу.