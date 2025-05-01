АПЛ. Ноттингем Форест – Брентфорд 0:2. Ярмолюк и компания приехали в лес с топорами

Команды с разным уровнем мотивации и давления, но с одной целью - забрать три очка. Это очередной матч для команды Нуну Эшпириту Санту, в котором его коллектив испытывается на прочность в контексте их амбиций играть в Лиге Чемпионов в следующем сезоне. Да, сезон получился для "лесников" волшебным, но именно в конце этого сезона начало появляться все больше проблем.

Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе "Брентфорда" на эту игру и, забегая вперед, хочется отмечать надежную игру украинца в центре поля. Он был важным элементом своей команды именно в контексте сдерживания атак и прессинга оппонентов неподалеку от собственной штрафной площадки. Однако если с Ярмолюком мы примерно понимаем что и к чему, то что сказать об игре обеих команд?

Стоит отметить, что подопечные Томаса Франка явно сделали ставку на стартовые минуты. Активно они прессинговали на чужой половине поля и "лесники" буквально проседали под этим давлением, удалось создать несколько неплохих моментов, но план забить быстрый гол все же был провален. Хорошая работа, которая не нашла своего вознаграждения в счете на табло.

У "Ноттингем Форест" было свое время на подумать и переосмыслить, возможно, найти другой подход к "Брентфорду", который был максимально готов противостоять контратакующей команде. Подхода не нашли и после такого вязкого первого тайма, в концовке еще и ошибся Ола Айна. На самом деле классный пас отдал Коллинз со своей половины поля под открывание Кевина Шаде, но с ним рядом был Айна, который поскользнулся и упал, позволив сопернику пробить по воротам. 0:1 и у "лесников" проблемы, они обычно не оказываются в ситуациях, где нужно отыгрываться. А если и оказываются, то ничего не получается.

Обильный дождь в Ноттингеме также не помогал хозяевам, хотя, если учитывать их игровой стиль, сильно мешать также не мог. Во втором тайме мы наконец увидели возвращение Рико Генри за лондонцев, фланговый защитник пропустил практически весь сезон из-за травмы.

И мы так и не увидели особой остроты у ворот Флеккена. Зато сам голкипер гостей создал остроту у чужих ворот. Длинная передача от Марка, на которую не сразу среагировал Миленкович, а когда защитник решил ее пропустить, то мяч уже принимал Йоанн Висса. Выход один на один с Селсом и это легкие 0:2. Катастрофа в обороне "лесников", великолепный и уверенный перформанс от "Брентфорда", больше нечего добавить.

Даже после второго пропущенного гола мы не увидели яркой реакции от "лесников", никаких активных попыток отыграться, матч и в дальнейшем как будто был под контролем лондонских гостей. Великолепный футбол и идеальное воплощение плана на игру от "Брентфорда" и просто катастрофическая пассивность и безыдейность от "Ноттингема". Это поражение означает, что они остаются на шестом месте, вернуться на третью строчку не получилось. Да и получится ли до конца сезона?

АПЛ, 34-й тур

Стадион: "Сити Граунд" (Ноттингем)

Главный судья: Даррен Ингленд (Англия)

"Ноттингем Форест" – "Брентфорд" 0:2

Голы: Шаде (44), Висса (70)

"Ноттингем Форест": Селс — Айна (Сангаре, 75), Миленкович, Мурилло, Уильямс — Йейтс (Соса, 86), Андерсон (Авонии, 61) — Эланга, Гиббз-Уайт (Жота Силва, 75), Хадсон-Одои (Домингес, 46) — Вуд

"Брентфорд": Флеккен — Кайоде (Конак, 84), Коллинз, ван ден Берг, Льюис-Поттер (Генри, 46) — Норгор, Ярмолюк — Мбемо, Дамсгор (Айер, 84), Шаде (Йенсен, 67) — Висса

Предупреждения: Гиббз-Уайт (10), Андерсон (18), Уильямс (63) — Льюис-Поттер (11), Мбемо (36), Норгор (42), Ярмолюк (63), Айер (89)