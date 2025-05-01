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Статистические порталы определились с оценками Ярмолюка в матче против Ноттингем Форест

Англия

Оценки за матч

Статистические порталы определились с оценками Ярмолюка в матче против Ноттингем Форест

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 1 мая, в матче 34-го тура АПЛ "Ноттингем Форест" сыграл против "Брентфорд" Егора Ярмолюка (0:2).

Украинец вышел в стартовом составе "пчел" и провел на поле все 90 минут. После завершения поединка статистические порталы Sofascore и WhoScored оценили игру Ярмолюка на 7.1 и 7.3 соответственно.

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Наш соотечественник отдал 78% точных передач и 2 ключевых паса, преуспел в 5 удачных обводках из 7 и получил желтую карточку.

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