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Известный журналист поделился деталями о трансфере звездного бразильца в Манчестер Юнайтед

Англия
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Между клубом и игроком существует принципиальная договоренность

Известный журналист поделился деталями о трансфере звездного бразильца в Манчестер Юнайтед

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно подпишет нового центрального форварда.

Согласно информации от журналиста Николо Скиры, форвард "Вулверхэмптона" Матеус Кунья находится в шаге от трансфера в "Манчестер Юнайтед". Между руководством "красных дьяволов" и 25-летним бразильцем существует принципиальная договоренность по контракту, который будет рассчитан до 2030 года с опцией его продления на еще один сезон.

Напомним, что ранее мы писали о том, что "Манчестер Юнайтед" готов активировать клаусулу в контракте Матеуса Куньи, что составляет 62,5 миллиона фунтов стерлингов.

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В этом сезоне Матеус Кунья забил 17 голов и отдал 6 ассистов в 36 матчах за "Вулверхэмптон" во всех турнирах. Известный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 55 миллионов евро.

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Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед Матеус Кунья
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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