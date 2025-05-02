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Известный журналист поделился деталями о трансфере звездного бразильца в Манчестер Юнайтед
Между клубом и игроком существует принципиальная договоренность
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно подпишет нового центрального форварда.
Согласно информации от журналиста Николо Скиры, форвард "Вулверхэмптона" Матеус Кунья находится в шаге от трансфера в "Манчестер Юнайтед". Между руководством "красных дьяволов" и 25-летним бразильцем существует принципиальная договоренность по контракту, который будет рассчитан до 2030 года с опцией его продления на еще один сезон.
Напомним, что ранее мы писали о том, что "Манчестер Юнайтед" готов активировать клаусулу в контракте Матеуса Куньи, что составляет 62,5 миллиона фунтов стерлингов.
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В этом сезоне Матеус Кунья забил 17 голов и отдал 6 ассистов в 36 матчах за "Вулверхэмптон" во всех турнирах. Известный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 55 миллионов евро.
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