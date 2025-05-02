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Капитан Манчестер Сити может переехать в MLS

Англия

Им активно интересуется один клуб

Капитан Манчестер Сити может переехать в MLS

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Капитан "Манчестер Сити" этим летом может переехать в MLS.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что, несмотря на сообщения об "Интере Майами", подписанием Кевина Де Брюйне на данный момент занимается "Чикаго Файр". Отмечается, что клуб продолжает активно настаивать на переходе опытного бельгийского полузащитника на правах свободного агента.

Ранее 33-летний Кевин Де Брюйне объявил о том, что он покинет "Манчестер Сити" по завершении этого сезона.

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В этом сезоне Кевин Де Брюйне забил 5 голов и отдал 8 ассистов в 35 матчах за "Манчестер Сити" во всех турнирах.

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Манчестер Сити Чикаго Файр (США) Кевин Де Брюйне
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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