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Капитан Манчестер Сити может переехать в MLS
Им активно интересуется один клуб
Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан "Манчестер Сити" этим летом может переехать в MLS.
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что, несмотря на сообщения об "Интере Майами", подписанием Кевина Де Брюйне на данный момент занимается "Чикаго Файр". Отмечается, что клуб продолжает активно настаивать на переходе опытного бельгийского полузащитника на правах свободного агента.
Ранее 33-летний Кевин Де Брюйне объявил о том, что он покинет "Манчестер Сити" по завершении этого сезона.
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В этом сезоне Кевин Де Брюйне забил 5 голов и отдал 8 ассистов в 35 матчах за "Манчестер Сити" во всех турнирах.
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