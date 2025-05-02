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Переписал историю. Вратарь Брентфорда установил абсолютный рекорд в АПЛ

Англия

Уникальный случай

Переписал историю. Вратарь Брентфорда установил абсолютный рекорд в АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вратарь "Брентфорда" установил абсолютный рекорд в Английской Премьер-лиге.

В матче 34-го тура чемпионата Англии между "Ноттингемом" и "Брентфордом", который завершился победой команды Егора Ярмолюка со счетом 2:0, вратарь "пчел" Марк Флеккен отметился ассистом, установив новое достижение в АПЛ.

Ассист от нидерландского голкипера на Йоана Висса стал девятым случаем в этом сезоне, когда вратарь отметился голевой передачей в чемпионате Англии. Это самый большой показатель ассистов за все время в одном сезоне в этом турнире.

Предыдущие рекорды были зафиксированы в сезонах 1992/93 и 2007/08, когда вратари в целом отдали 8 ассистов.

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В этом сезоне 31-летний Марк Флеккен отдал две голевые передачи, а также провел 7 "сухих" матчей в 33 поединках за "Брентфорд" в чемпионате Англии. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

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Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Брентфорд (Лондон) АПЛ Марк Флеккен
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Источник:
Premier League
Опубликовал: Андрей Журба
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