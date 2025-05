Переписал историю. Вратарь Брентфорда установил абсолютный рекорд в АПЛ

Вратарь "Брентфорда" установил абсолютный рекорд в Английской Премьер-лиге.

В матче 34-го тура чемпионата Англии между "Ноттингемом" и "Брентфордом", который завершился победой команды Егора Ярмолюка со счетом 2:0, вратарь "пчел" Марк Флеккен отметился ассистом, установив новое достижение в АПЛ.

Ассист от нидерландского голкипера на Йоана Висса стал девятым случаем в этом сезоне, когда вратарь отметился голевой передачей в чемпионате Англии. Это самый большой показатель ассистов за все время в одном сезоне в этом турнире.

Mark Flekken's assist for Yoane Wissa was the NINTH time a goalkeeper has assisted a Premier League goal in 2024-25...



That's the most ever in a single season!



