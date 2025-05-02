Арсенал заинтересован в трансфере главной звезды Ювентуса

"Арсенал" уже активно планирует летнюю трансферную кампанию. Учитывая то, что "Ливерпуль" довольно легко выиграл АПЛ, "Арсенал" понимает, что для борьбы за титул в следующем сезоне требуется усиление.

По данным Tutto Juve, "Арсенал" является одним из клубов, которые интересуются вингером "Ювентуса" Кенаном Йылдызом, которого называют "турецким Дель Пьеро". Отмечается, что игрок сборной Турции также находится в сфере интересов "Манчестер Сити", "Ливерпуля", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

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Впрочем, туринский клуб уже дал четкий ответ поклонникам игрока – Кенан Йылдыз не продается этим летом.

Добавим, что в этом сезоне на счету Йылдыза 8 голов и 5 ассистов в 46 матчах за "Ювентус" во всех турнирах.