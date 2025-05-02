Челси не собирается отпускать лидера команды летом

Лондонский "Челси" не собирается отпускать своего лидера команды этим летом.

Согласно информации от источников издания Daliy Mail, руководство "синих" отчаянно хочет удержать Энцо Фернандеса в команде на следующий сезон, несмотря на серьезный интерес со стороны мадридского "Реала". Под руководством Энцо Марески роль 24-летнего аргентинского полузащитника в "Челси" существенно изменилась и теперь он стал ключевой фигурой.

Напомним, что "Челси" подписал Энцо Фернандеса в январе 2023 года из "Бенфики" за 121 миллион евро, что является самым дорогим трансфером в истории лондонского клуба и английского футбола в целом.

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В этом сезоне Энцо Фернандес забил 6 голов и отдал 13 ассистов в 41 матче за "Челси" во всех турнирах. Популярный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.