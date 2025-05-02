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Челси не собирается отпускать лидера команды летом
За ним следит Реал
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Челси" не собирается отпускать своего лидера команды этим летом.
Согласно информации от источников издания Daliy Mail, руководство "синих" отчаянно хочет удержать Энцо Фернандеса в команде на следующий сезон, несмотря на серьезный интерес со стороны мадридского "Реала". Под руководством Энцо Марески роль 24-летнего аргентинского полузащитника в "Челси" существенно изменилась и теперь он стал ключевой фигурой.
Напомним, что "Челси" подписал Энцо Фернандеса в январе 2023 года из "Бенфики" за 121 миллион евро, что является самым дорогим трансфером в истории лондонского клуба и английского футбола в целом.
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В этом сезоне Энцо Фернандес забил 6 голов и отдал 13 ассистов в 41 матче за "Челси" во всех турнирах. Популярный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.
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