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"Меня больше волнуют наши ошибки". Тренер Ноттингем Форест высказался о борьбе за место в Лиге чемпионов
Наставник "лесников" старается не думать о турнирном положении команды
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ноттингем Форест" Нуну Эшпириту Санту высказался о поражении его команды от "Брентфорда" (0:2).
"Это был плохой вечер для нас, мы сыграли ужасно. На самом деле, я не очень волнуюсь за турнирную таблицу, меня больше волнуют ошибки, которые мы совершаем, и я думаю над тем, как мы можем их исправить. "Брентфорд" сыграл очень хорошо, надо отдать им должное, но мы могли сыграть лучше. Впереди еще есть четыре матча, поэтому нам нужно сосредоточиться на этом важном отрезке сезона".
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Напомним, что итогам 34-го тура "Ноттингем Форест" опустился на шестое место в турнирной таблице АПЛ, покинув зону Лиги чемпионов. В активе команды Нуну Эшпириту Санту 60 очков за четыре тура до конца сезона в чемпионате Англии.
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