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Гвардиола: После завершения контракта с Манчестер Сити я остановлюсь
Известный испанский тренер заговорил о своем будущем
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился своими планами на будущее.
"Я уверен в том, что после завершения контракта с "Манчестер Сити" я остановлюсь. Не знаю, уйду ли на пенсию, но сделаю перерыв. Мы все любим побеждать и наслаждаться работой. Я думаю, что фанаты "Барселоны", "Баварии" и "Манчестер Сити" наслаждались игрой моих команд.
В карьере тренера бывают хорошие и плохие моменты, однако важно, чтобы хорошие помнились дольше. Этот сезон стал для нас важным в контексте опыта. Нет какой-то конкретной причины, почему этот год был сложным, но есть много деталей, неправильных решений с моей стороны. Люди думают, что мы учимся на поражениях, однако я думаю, что учусь на победах. Я знал, что у нас будет спад, но я не ожидал того, что мы так серьезно провалимся".
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Напомним, что Пеп Гвардиола возглавил "Манчестер Сити" в июле 2016 года. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.
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