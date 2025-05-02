Гвардиола: После завершения контракта с Манчестер Сити я остановлюсь

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился своими планами на будущее.

"Я уверен в том, что после завершения контракта с "Манчестер Сити" я остановлюсь. Не знаю, уйду ли на пенсию, но сделаю перерыв. Мы все любим побеждать и наслаждаться работой. Я думаю, что фанаты "Барселоны", "Баварии" и "Манчестер Сити" наслаждались игрой моих команд.

В карьере тренера бывают хорошие и плохие моменты, однако важно, чтобы хорошие помнились дольше. Этот сезон стал для нас важным в контексте опыта. Нет какой-то конкретной причины, почему этот год был сложным, но есть много деталей, неправильных решений с моей стороны. Люди думают, что мы учимся на поражениях, однако я думаю, что учусь на победах. Я знал, что у нас будет спад, но я не ожидал того, что мы так серьезно провалимся".