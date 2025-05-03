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Астон Вилла – Фулхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Унаи Эмери сделает все возможное, чтобы квалифицироваться в Лигу Чемпионов

Астон Вилла – Фулхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Активная борьба за попадание в Лигу Чемпионов на следующий сезон в самом разгаре. "Астон Вилла" пока немного отстает от конкурентов, но буквально за один тур может все резко измениться, нужно только побеждать. Выйдет ли у биримнгемцев обыграть крепких соперников из Лондона?

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 3 мая.

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Английская Премьер-лига. 35-й тур.

3 мая. 14:30. Бирмингем. "Вилла Парк"

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Астон Вилла" — "Фулхэм"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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