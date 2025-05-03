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Астон Вилла – Фулхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Унаи Эмери сделает все возможное, чтобы квалифицироваться в Лигу Чемпионов
Getty Images / Global Images Ukraine
Активная борьба за попадание в Лигу Чемпионов на следующий сезон в самом разгаре. "Астон Вилла" пока немного отстает от конкурентов, но буквально за один тур может все резко измениться, нужно только побеждать. Выйдет ли у биримнгемцев обыграть крепких соперников из Лондона?
Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 3 мая.
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Английская Премьер-лига. 35-й тур.
3 мая. 14:30. Бирмингем. "Вилла Парк"
Главный судья: Роберт Джонс (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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