Эвертон – Ипсвич. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Здесь на самом деле ситуация такова, что обеим участникам этого матча не за что бороться, если говорить о серьезных турнирных задачах. "Эвертон" сильно выше не поднимется, а "Ипсвич" уже вылетел. Но можно играть ради своего престижа. Именно это коллективы и будут делать.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 3 мая.

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Английская Премьер-лига. 35-й тур.

3 мая. 17:00. Ливерпуль. "Гудисон Парк"

Главный судья: Льюис Смит (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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