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Эвертон – Ипсвич. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Виталий Миколенко против команды, которой не за что бороться
Getty Images / Global Images Ukraine
Здесь на самом деле ситуация такова, что обеим участникам этого матча не за что бороться, если говорить о серьезных турнирных задачах. "Эвертон" сильно выше не поднимется, а "Ипсвич" уже вылетел. Но можно играть ради своего престижа. Именно это коллективы и будут делать.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 3 мая.
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Английская Премьер-лига. 35-й тур.
3 мая. 17:00. Ливерпуль. "Гудисон Парк"
Главный судья: Льюис Смит (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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