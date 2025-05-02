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Манчестер Юнайтед попытается подписать звезду мадридского Реала
Готовят предложение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает издание Fichajes, "Манчестер Юнайтед" активизируется на трансферном рынке и нацелился на Родриго. Английский клуб готов предложить 80 миллионов евро за бразильского вингера "Реала".
В клубе с "Олд Траффорд" хотят собрать мощную атакующую линию, где бразилец стал бы ее ведущим игроком. В "Реале" же изменился контекст. Несмотря на сильные выступления Родриго, конкуренция растет, а его роль в команде может уменьшиться. Флорентино Перес не против трансфера, который позволил бы освободить место в составе и скорректировать зарплатную ведомость.
Хотя сам Родриго ранее заявлял о желании остаться в Мадриде, перспектива ведущей роли в АПЛ может стать решающим аргументом.
Добавим, что в этом сезоне на счету бразильца 13 голов и 10 ассистов в 50 матчах за "Реал" во всех турнирах.
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