Манчестер Юнайтед попытается подписать звезду мадридского Реала

Как сообщает издание Fichajes, "Манчестер Юнайтед" активизируется на трансферном рынке и нацелился на Родриго. Английский клуб готов предложить 80 миллионов евро за бразильского вингера "Реала".

В клубе с "Олд Траффорд" хотят собрать мощную атакующую линию, где бразилец стал бы ее ведущим игроком. В "Реале" же изменился контекст. Несмотря на сильные выступления Родриго, конкуренция растет, а его роль в команде может уменьшиться. Флорентино Перес не против трансфера, который позволил бы освободить место в составе и скорректировать зарплатную ведомость.

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Хотя сам Родриго ранее заявлял о желании остаться в Мадриде, перспектива ведущей роли в АПЛ может стать решающим аргументом.

Добавим, что в этом сезоне на счету бразильца 13 голов и 10 ассистов в 50 матчах за "Реал" во всех турнирах.