Тренер Ливерпуля прокомментировал ситуацию о продлении контракта с ключевым защитником команды

Тренер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал ситуацию относительно продления контракта с Трентом Александером-Арнольдом.

"Если будут какие-то новости, вы будете первыми, кто об этом узнает. Но, пока нет каких-то новостей, я не думаю, что стоит нам стоит сейчас как-то обсуждать эту ситуацию".

Напомним, что контракт Трента Александера-Арнольда с "Ливерпулем" истекает этим летом, а мадридский "Реал" в ближайшее время планирует подписать его на правах свободного агента, уже предложив англичанину контракт.

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В этом сезоне 26-летний Трент Александер-Арнольд провел 41 матч за "Ливерпуль" во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 8 ассистов. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.