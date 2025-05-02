Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Ливерпуля прокомментировал ситуацию о продлении контракта с ключевым защитником команды
Одно и то же
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал ситуацию относительно продления контракта с Трентом Александером-Арнольдом.
"Если будут какие-то новости, вы будете первыми, кто об этом узнает. Но, пока нет каких-то новостей, я не думаю, что стоит нам стоит сейчас как-то обсуждать эту ситуацию".
Напомним, что контракт Трента Александера-Арнольда с "Ливерпулем" истекает этим летом, а мадридский "Реал" в ближайшее время планирует подписать его на правах свободного агента, уже предложив англичанину контракт.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне 26-летний Трент Александер-Арнольд провел 41 матч за "Ливерпуль" во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 8 ассистов. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Известно три клуба, которые могут подписать Андрея Лунина уже этим летом
- Не Забарный и не Довбик. Известный тренер определил лучшего украинского легионера
- Тур УПЛ и Челси – Ливерпуль. Расписание футбола на 28 апреля – 4 мая
- Академия миллиардеров. Как неожиданный ход Гвардиолы спасает сезон Манчестер Сити
- Не сложилось: Пике расстался с возлюбленной, ради которой изменил Шакире
- Звезда Ман Сити устроил вечеринку после пятиминутного появления в матче АПЛ