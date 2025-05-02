  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Вест Хэм заинтересован в трансфере звезды Манчестер Сити

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вест Хэм заинтересован в трансфере звезды Манчестер Сити

Англия

Гвардиола готовится к кадровым изменениям

Вест Хэм заинтересован в трансфере звезды Манчестер Сити

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Этот сезон выдался непростым для Пепа Гвардиолы и его команды, и, похоже, настало время перемен. Стоунз разочаровывает клуб из-за регулярных проблем с физической формой, тогда как "Вест Хэм" внимательно следит за его ситуацией, как сообщает TBR Football.

"Молотобойцам" действительно не помешал бы опытный футболист в защиту, и игрок профиля Стоунза выглядит логичной целью.

Читайте такжеГлавный тренер Ливерпуля хочет видеть в команде звезду Вест Хэма

Стоунз долгие годы был важной фигурой в команде Гвардиолы, но, похоже, его время на "Этихаде" подходит к концу. Возможно, клуб ждет новый этап, ведь другие ветераны также могут покинуть команду. Контракт Кевина Де Брюйне заканчивается этим летом, а будущее таких игроков, как Кайл Уокер и Илкай Гюндоган, выглядит неопределенным.

Добавим, что в этом сезоне на счету Стоунза 3 гола и 2 ассиста в 20 матчах за "Манчестер Сити" во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
Арсенал осудил расистские жесты своих фанатов в адрес игроков ПСЖ
yellow-arrow
Лестер – Саутгемптон. Анонс и прогноз матча 35 тура АПЛ на 03.05.2025
yellow-arrow
Тренер Ливерпуля прокомментировал ситуацию о продлении контракта с ключевым защитником команды
Манчестер Сити Джон Стоунс Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
TBR Football
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости