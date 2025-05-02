Вест Хэм заинтересован в трансфере звезды Манчестер Сити

Этот сезон выдался непростым для Пепа Гвардиолы и его команды, и, похоже, настало время перемен. Стоунз разочаровывает клуб из-за регулярных проблем с физической формой, тогда как "Вест Хэм" внимательно следит за его ситуацией, как сообщает TBR Football.

"Молотобойцам" действительно не помешал бы опытный футболист в защиту, и игрок профиля Стоунза выглядит логичной целью.

Читайте также Главный тренер Ливерпуля хочет видеть в команде звезду Вест Хэма

Стоунз долгие годы был важной фигурой в команде Гвардиолы, но, похоже, его время на "Этихаде" подходит к концу. Возможно, клуб ждет новый этап, ведь другие ветераны также могут покинуть команду. Контракт Кевина Де Брюйне заканчивается этим летом, а будущее таких игроков, как Кайл Уокер и Илкай Гюндоган, выглядит неопределенным.

Добавим, что в этом сезоне на счету Стоунза 3 гола и 2 ассиста в 20 матчах за "Манчестер Сити" во всех турнирах.