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Вест Хэм заинтересован в трансфере звезды Манчестер Сити
Гвардиола готовится к кадровым изменениям
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Этот сезон выдался непростым для Пепа Гвардиолы и его команды, и, похоже, настало время перемен. Стоунз разочаровывает клуб из-за регулярных проблем с физической формой, тогда как "Вест Хэм" внимательно следит за его ситуацией, как сообщает TBR Football.
"Молотобойцам" действительно не помешал бы опытный футболист в защиту, и игрок профиля Стоунза выглядит логичной целью.
Стоунз долгие годы был важной фигурой в команде Гвардиолы, но, похоже, его время на "Этихаде" подходит к концу. Возможно, клуб ждет новый этап, ведь другие ветераны также могут покинуть команду. Контракт Кевина Де Брюйне заканчивается этим летом, а будущее таких игроков, как Кайл Уокер и Илкай Гюндоган, выглядит неопределенным.
Добавим, что в этом сезоне на счету Стоунза 3 гола и 2 ассиста в 20 матчах за "Манчестер Сити" во всех турнирах.
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