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Арсенал осудил расистские жесты своих фанатов в адрес игроков ПСЖ
Клуб начал расследование для идентификации причастных лиц
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
"Арсенал" осудил действия группы своих болельщиков, которые демонстрировали расистские жесты в адрес игроков "Пари Сен-Жермен" после первого полуфинального матча Лиги чемпионов.
Быстро распространившаяся в сети видеозапись зафиксировала пятерых мужчин, которые выкрикивали оскорбительные слова, били себя в грудь и имитировали обезьяньи жесты.
По информации издания RMC Sport, эти расистские выкрики были направлены на нескольких игроков "ПСЖ", когда те проходили мимо ограждения, возле которого находились болельщики "Арсенала".
Лондонский клуб отреагировал на инцидент, обнародовав заявление, в котором выразил свое возмущение действиями этих лиц.
"Мы решительно осуждаем все формы расизма и дискриминации. Мы активно работаем над установлением личностей, изображенных на видео, и примем самые строгие меры", - подчеркнул представитель "Арсенала".
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