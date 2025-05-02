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Тренер Астон Виллы высказался о травме Рашфорда
Надеюсь, он сыграет с нами один или два матча до конца сезона (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери высказался о травме Маркуса Рэшфорда накануне матча его команды против "Фулхэма".
"На завтра он недоступен, но он работает над тем, чтобы вернуться как можно скорее. Но все равно пройдут недели, прежде чем он будет доступен. Надеюсь, он сыграет с нами один или два матча до конца текущего сезона", - сказал специалист.
Напомним, что Рашфорд получил повреждение подколенного сухожилия.
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