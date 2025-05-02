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Звездный нападающий Челси готов покинуть клуб
Он не смог закрепиться в команде Энцо Марески
Getty Images / Global Images Ukraine
Звездный нападающий лондонского "Челси" готов покинуть клуб.
Согласно информации от журналиста Николо Скиры, 27-летний французский форвард Кристофер Нкунку готов покинуть "Стэмфорд Бридж" во время летнего трансферного окна. Некоторые клубы уже проявили интерес к французскому форварду.
Ранее мы также писали о том, что "Манчестер Юнайтед" и "Бавария" являются главными претендентами на его подписание.
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В этом сезоне Кристофер Нкунку забил 14 голов и отдал 5 ассистов в 42 матчах за "Челси" во всех турнирах. Известный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.
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