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Звездный нападающий Челси готов покинуть клуб

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Он не смог закрепиться в команде Энцо Марески

Звездный нападающий Челси готов покинуть клуб

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Звездный нападающий лондонского "Челси" готов покинуть клуб.

Согласно информации от журналиста Николо Скиры, 27-летний французский форвард Кристофер Нкунку готов покинуть "Стэмфорд Бридж" во время летнего трансферного окна. Некоторые клубы уже проявили интерес к французскому форварду.

Ранее мы также писали о том, что "Манчестер Юнайтед" и "Бавария" являются главными претендентами на его подписание.

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В этом сезоне Кристофер Нкунку забил 14 голов и отдал 5 ассистов в 42 матчах за "Челси" во всех турнирах. Известный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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