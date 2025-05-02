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Тренер Арсенала считает, что у травмированного форварда его команды есть шансы сыграть в этом сезоне
Футболист находится в лазарете на протяжении трех месяцев
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета оценил возможность возвращения травмированного форварда его команды на поле в последних матчах этого сезона.
"Думаю, что Кай Хавертц будет иметь шанс принять участие в нескольких матчах. Конечно, такая возможность существует. Если его процесс восстановления будет проходить в дальнейшем так, как сейчас, то он будет иметь шанс выйти еще раз на футбольное поле".
Напомним, что 25-летний немец получил травму колена еще в начале февраля во время тренировочных сборов команды.
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В этом сезоне Кай Хавертц успел принять участие в 34 матчах за "Арсенал" во всех турнирах, отметившись 15 голами и 5 результативными передачами. Популярный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.
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