Бавария оптимистично настроена относительно подписания звезды Байера

Мюнхенская "Бавария" сохраняет уверенность в своих шансах подписать полузащитника "Байер" Флориана Виртца этим летом. Об этом сообщает Bayern & Germany.

В клубе уже разрабатываются тактические схемы, которые позволят эффективно использовать на поле как Виртца, так и другого ключевого полузащитника команды, Джамала Мусиялу.

Добавим, что в текущем сезоне за "Байер" Виртц сыграл 42 матча, в которых забил 15 голов и отдал 13 результативных передач.