  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Бавария оптимистично настроена относительно подписания звезды Байера

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бавария оптимистично настроена относительно подписания звезды Байера

Англия

Виртц близок к переходу в мюнхенский клуб

Бавария оптимистично настроена относительно подписания звезды Байера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мюнхенская "Бавария" сохраняет уверенность в своих шансах подписать полузащитника "Байер" Флориана Виртца этим летом. Об этом сообщает Bayern & Germany.

В клубе уже разрабатываются тактические схемы, которые позволят эффективно использовать на поле как Виртца, так и другого ключевого полузащитника команды, Джамала Мусиялу.

Добавим, что в текущем сезоне за "Байер" Виртц сыграл 42 матча, в которых забил 15 голов и отдал 13 результативных передач.

Читайте такжеЗвездный нападающий Челси готов покинуть клуб
По теме
yellow-arrow
Тренер Арсенала считает, что у травмированного форварда его команды есть шансы сыграть в этом сезоне
yellow-arrow
Звездный нападающий Челси готов покинуть клуб
yellow-arrow
Тренер Астон Виллы высказался о травме Рашфорда
Бавария (Мюнхен) Байер (Леверкузен) Флориан Виртц
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости