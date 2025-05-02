Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Ливерпуля рассказал, кто из полузащитников его команды является особенным
Один из футболистов выделяется своей настойчивость на поле
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот объяснил, почему он считает Алексиса Мак Аллистера особенным игроком.
"Его не стоит недооценивать, ведь он играл почти в каждом матче этого сезона. Конечно, иногда ему нужен был отдых, но он является очень важным игроком команды. У него невероятный футбольный интеллект, а также он прекрасно владеет мячом. Упорство делает его особенным, иногда он действует очень агрессивно в отборе".
Напомним, что летом 2023 года "Ливерпуль" подписал 26-летнего аргентинца из "Брайтона" за 42 миллионов евро.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Алексис Мак Аллистер принял участие в 47 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах, забив 7 голов и отдав 5 ассистов. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Определилась первая команда, повысившаяся из Первой лиги в УПЛ. Это абсолютный дебютант
- СБУ в Монако задержала экс-владельца запорожского Металлурга Богуслаева
- Тур УПЛ и Челси – Ливерпуль. Расписание футбола на 28 апреля – 4 мая
- Защитник Ливерпуля после чемпионского матча АПЛ присел на пустую трибуну Энфилда. Игрок объяснил причину
- Бывшая девушка звезды Ливерпуля может отсудить крупную сумму из-за измены с её подругой
- Звезда Ман Сити устроил вечеринку после пятиминутного появления в матче АПЛ