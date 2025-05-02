Тренер Ливерпуля рассказал, кто из полузащитников его команды является особенным

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот объяснил, почему он считает Алексиса Мак Аллистера особенным игроком.

"Его не стоит недооценивать, ведь он играл почти в каждом матче этого сезона. Конечно, иногда ему нужен был отдых, но он является очень важным игроком команды. У него невероятный футбольный интеллект, а также он прекрасно владеет мячом. Упорство делает его особенным, иногда он действует очень агрессивно в отборе".

Напомним, что летом 2023 года "Ливерпуль" подписал 26-летнего аргентинца из "Брайтона" за 42 миллионов евро.

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В этом сезоне Алексис Мак Аллистер принял участие в 47 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах, забив 7 голов и отдав 5 ассистов. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.