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Тренер Ливерпуля рассказал, кто из полузащитников его команды является особенным

Англия

Один из футболистов выделяется своей настойчивость на поле

Тренер Ливерпуля рассказал, кто из полузащитников его команды является особенным

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот объяснил, почему он считает Алексиса Мак Аллистера особенным игроком.

"Его не стоит недооценивать, ведь он играл почти в каждом матче этого сезона. Конечно, иногда ему нужен был отдых, но он является очень важным игроком команды. У него невероятный футбольный интеллект, а также он прекрасно владеет мячом. Упорство делает его особенным, иногда он действует очень агрессивно в отборе".

Напомним, что летом 2023 года "Ливерпуль" подписал 26-летнего аргентинца из "Брайтона" за 42 миллионов евро.

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В этом сезоне Алексис Мак Аллистер принял участие в 47 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах, забив 7 голов и отдав 5 ассистов. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.

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Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Андрей Журба
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