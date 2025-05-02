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Артета высказался о будущем Салиба в Арсенале
Он хочет продолжить работать с нами (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета уверен в том, что защитник Уильям Салиба останется в клубе на длительный срок.
"Я уверен, потому что я разговаривал с игроком, что он очень счастлив здесь, а "Арсенале". Он хочет продолжить работать с нами. Я абсолютно уверен, что Уильям очень счастлив здесь, и это то место, где он хочет быть", - отметил Артета.
Напомним, что контракт Салиба с "канонирами" рассчитан до 30 июня 2027 года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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