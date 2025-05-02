  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Артета высказался о будущем Салиба в Арсенале

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Артета высказался о будущем Салиба в Арсенале

Англия

Он хочет продолжить работать с нами (с)

Артета высказался о будущем Салиба в Арсенале

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета уверен в том, что защитник Уильям Салиба останется в клубе на длительный срок.

"Я уверен, потому что я разговаривал с игроком, что он очень счастлив здесь, а "Арсенале". Он хочет продолжить работать с нами. Я абсолютно уверен, что Уильям очень счастлив здесь, и это то место, где он хочет быть", - отметил Артета.

Напомним, что контракт Салиба с "канонирами" рассчитан до 30 июня 2027 года.

Читайте такжеТренер Арсенала считает, что у травмированного форварда его команды есть шансы сыграть в этом сезоне
По теме
yellow-arrow
Празднование болельщиков Ливерпуля в матче с Тоттенхэмом вызвало землетрясение
yellow-arrow
Экс-хавбек Ливерпуля и легенда сборной Уэльса объявил о завершении игровой карьеры
yellow-arrow
Итальянский гранд нацелился на трансфер перспективного защитника Лестера
Арсенал (Лондон) Микель Артета Вильям Салиба
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости