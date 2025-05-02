Артета высказался о будущем Салиба в Арсенале

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета уверен в том, что защитник Уильям Салиба останется в клубе на длительный срок.

"Я уверен, потому что я разговаривал с игроком, что он очень счастлив здесь, а "Арсенале". Он хочет продолжить работать с нами. Я абсолютно уверен, что Уильям очень счастлив здесь, и это то место, где он хочет быть", - отметил Артета.