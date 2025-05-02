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Празднование болельщиков Ливерпуля в матче с Тоттенхэмом вызвало землетрясение

Англия
Обновлено

Об этом пишет ВВС

Празднование болельщиков Ливерпуля в матче с Тоттенхэмом вызвало землетрясение

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В 34-м туре чемпионата Англии "Ливерпуль" разгромил "Тоттенхэм" со счетом 5:1, досрочно завоевав титул чемпион. Однако эта феерическая победа запомнится не только этим.

Как сообщает BBC, один из голов "красных" в ворота "шпор" вызвал такой бурный взрыв эмоций на трибунах, что его зафиксировали ученые.

Речь идет о втором голе "Ливерпуля", автором которого стал Мак Аллистер. Его точный удар спровоцировал настоящий подземный толчок, амплитуда которого достигла 1.74 по шкале Рихтера.

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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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