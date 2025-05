Экс-хавбек Ливерпуля и легенда сборной Уэльса объявил о завершении игровой карьеры

Бывший полузащитник "Ливерпуля" и легенда национальной сборной Уэльса Джо Аллен объявил о завершении своей игровой карьеры по завершении сезона 2024/25. 35-летний футболист проведет последнюю игру в составе "Суонси" в последнем туре Чемпионшипа против "Оксфорда".

Swansea City and Wales great Joe Allen is to retire from football following tomorrow's home fixture against Oxford United.



Diolch Joe ????????



???? https://t.co/6aF828ZbbT pic.twitter.com/ol7f6eq5nv