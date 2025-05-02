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Экс-хавбек Ливерпуля и легенда сборной Уэльса объявил о завершении игровой карьеры
Ушел на пенсию
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший полузащитник "Ливерпуля" и легенда национальной сборной Уэльса Джо Аллен объявил о завершении своей игровой карьеры по завершении сезона 2024/25. 35-летний футболист проведет последнюю игру в составе "Суонси" в последнем туре Чемпионшипа против "Оксфорда".
"Это было очень трудное решение, но, понятное дело, я очень долго над ним думал. Мне сейчас уже 35 лет, и учитывая то, через что я прошел, играя на протяжении многих лет, кажется, что пришло время завершить свою карьеру. Это шанс для меня выразить огромную благодарность всем людям, которые помогали мне на протяжении всего пути, который действительно был приятным. Я горжусь тем, какую карьеру я имел, и тем, какой опыт я получил. Мне очень повезло!"
Swansea City and Wales great Joe Allen is to retire from football following tomorrow's home fixture against Oxford United.— Swansea City AFC (@SwansOfficial) May 2, 2025
Diolch Joe ????????
???? https://t.co/6aF828ZbbT pic.twitter.com/ol7f6eq5nv
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Напомним, что Джо Аллен выступал за "Ливерпуль", "Сток Сити" и "Суонси", проведя почти 200 матчей в АПЛ.
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