  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Экс-хавбек Ливерпуля и легенда сборной Уэльса объявил о завершении игровой карьеры

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-хавбек Ливерпуля и легенда сборной Уэльса объявил о завершении игровой карьеры

Англия

Ушел на пенсию

Экс-хавбек Ливерпуля и легенда сборной Уэльса объявил о завершении игровой карьеры

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший полузащитник "Ливерпуля" и легенда национальной сборной Уэльса Джо Аллен объявил о завершении своей игровой карьеры по завершении сезона 2024/25. 35-летний футболист проведет последнюю игру в составе "Суонси" в последнем туре Чемпионшипа против "Оксфорда".

"Это было очень трудное решение, но, понятное дело, я очень долго над ним думал. Мне сейчас уже 35 лет, и учитывая то, через что я прошел, играя на протяжении многих лет, кажется, что пришло время завершить свою карьеру. Это шанс для меня выразить огромную благодарность всем людям, которые помогали мне на протяжении всего пути, который действительно был приятным. Я горжусь тем, какую карьеру я имел, и тем, какой опыт я получил. Мне очень повезло!"

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что Джо Аллен выступал за "Ливерпуль", "Сток Сити" и "Суонси", проведя почти 200 матчей в АПЛ.

По теме
yellow-arrow
Празднование болельщиков Ливерпуля в матче с Тоттенхэмом вызвало землетрясение
yellow-arrow
Итальянский гранд нацелился на трансфер перспективного защитника Лестера
yellow-arrow
Артета высказался о будущем Салиба в Арсенале
Джо Аллен Ливерпуль Сток Сити Суонси
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Swansea City AFC
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости