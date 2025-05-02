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Эвертон – Ипсвич. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия
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"Эвертон" принимает гостей с Ипсвича

Эвертон – Ипсвич. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

фото з відкритих джерел

Новина українською

Команда Миколенко противостоит немотивированным аутсайдерам. Матч в котором встретятся команды нижней части турнирной таблицы. К команде украинца приедет будущий клуб Чемпионшипа, но сможет ли он довести престиж действующего клуба высшего дивизиона? В субботу болельщиков будет ждать интересный поединок.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 3 мая.

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Трансляция матча "Эвертон" - "Ипсвич"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Денис Снигур
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