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Эвертон – Ипсвич. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
"Эвертон" принимает гостей с Ипсвича
фото з відкритих джерел
Команда Миколенко противостоит немотивированным аутсайдерам. Матч в котором встретятся команды нижней части турнирной таблицы. К команде украинца приедет будущий клуб Чемпионшипа, но сможет ли он довести престиж действующего клуба высшего дивизиона? В субботу болельщиков будет ждать интересный поединок.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 3 мая.
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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