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Тренер Арсенала поздравил Ливерпуль с досрочным чемпионством в АПЛ
Специалист выступил на пресс-конференции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал досрочное завоевание титула чемпиона Английской Премьер-лиги "Ливерпулем".
"Я понимаю, что это команда, которая была более последовательной, имела все составляющие для победы, и это было больно.
Я хочу поздравить "Ливерпуль" за то, что они сделали, за тот способ, которым они это сделали, и за их постоянную стабильность. Они справедливо заслужили эту победу.
Они были лучшей командой, имели лучшие качества, их состав был доступен постоянно, а мы попробуем снова", - сказал Артета.
Напомним, что в матче 34-го тура "красные" разгромили "Тоттенхэм" со счетом 5:1, став недосягаемыми для преследователей.
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