Тренер Арсенала поздравил Ливерпуль с досрочным чемпионством в АПЛ

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал досрочное завоевание титула чемпиона Английской Премьер-лиги "Ливерпулем".

"Я понимаю, что это команда, которая была более последовательной, имела все составляющие для победы, и это было больно.

Я хочу поздравить "Ливерпуль" за то, что они сделали, за тот способ, которым они это сделали, и за их постоянную стабильность. Они справедливо заслужили эту победу.

Они были лучшей командой, имели лучшие качества, их состав был доступен постоянно, а мы попробуем снова", - сказал Артета.