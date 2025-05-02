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Тренер Арсенала поздравил Ливерпуль с досрочным чемпионством в АПЛ

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Специалист выступил на пресс-конференции

Тренер Арсенала поздравил Ливерпуль с досрочным чемпионством в АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал досрочное завоевание титула чемпиона Английской Премьер-лиги "Ливерпулем".

"Я понимаю, что это команда, которая была более последовательной, имела все составляющие для победы, и это было больно.

Я хочу поздравить "Ливерпуль" за то, что они сделали, за тот способ, которым они это сделали, и за их постоянную стабильность. Они справедливо заслужили эту победу.

Они были лучшей командой, имели лучшие качества, их состав был доступен постоянно, а мы попробуем снова", - сказал Артета.

Напомним, что в матче 34-го тура "красные" разгромили "Тоттенхэм" со счетом 5:1, став недосягаемыми для преследователей.

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Источник:
Тhis is Аnfield
Опубликовал: Екатерина Власова
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