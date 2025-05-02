Гвардиола: Я не уйду на пенсию, но я возьму перерыв

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал слухи относительно своего возможного ухода из клуба.

"Я не говорил, что уйду сейчас или в конце сезона. Я говорю, что когда я закончу свое время здесь, я не знаю, через один, два, три, четыре, пять, шесть лет... Я возьму перерыв! Я не уйду на пенсию, но я возьму перерыв, это точно", - сказал Пеп.