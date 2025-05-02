  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гвардиола: Я не уйду на пенсию, но я возьму перерыв

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола: Я не уйду на пенсию, но я возьму перерыв

Англия

Пеп высказался о своем будущем

Гвардиола: Я не уйду на пенсию, но я возьму перерыв

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал слухи относительно своего возможного ухода из клуба.

"Я не говорил, что уйду сейчас или в конце сезона. Я говорю, что когда я закончу свое время здесь, я не знаю, через один, два, три, четыре, пять, шесть лет... Я возьму перерыв! Я не уйду на пенсию, но я возьму перерыв, это точно", - сказал Пеп.

Напомним, что контракт Гвардиолы с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Читайте такжеМанчестер Сити – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
По теме
yellow-arrow
Эвертон – Ипсвич. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Бернарду Силва проводит свой 400-й матч за Манчестер Сити
yellow-arrow
ЛЧ уже ближе. Манчестер Сити - Вулверхэмптон. Текстовая трансляция матча АПЛ
Манчестер Сити Пеп Гвардиола
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости