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Гвардиола: Я не уйду на пенсию, но я возьму перерыв
Пеп высказался о своем будущем
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал слухи относительно своего возможного ухода из клуба.
"Я не говорил, что уйду сейчас или в конце сезона. Я говорю, что когда я закончу свое время здесь, я не знаю, через один, два, три, четыре, пять, шесть лет... Я возьму перерыв! Я не уйду на пенсию, но я возьму перерыв, это точно", - сказал Пеп.
Напомним, что контракт Гвардиолы с клубом рассчитан до лета 2027 года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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