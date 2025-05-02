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Бернарду Силва проводит свой 400-й матч за Манчестер Сити

Англия

Полузащитник вышел в стартовом составе на матч против Вулверхэмптона

Бернарду Силва проводит свой 400-й матч за Манчестер Сити

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Португальский полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва сегодня, 2 мая, вышел в стартовом составе на матч 35-го тура Английской Премьер-лиги против "Вулверхэмптона".

Этот поединок стал для 30-летнего футболиста юбилейным - 400-м в футболке "горожан".

Добавим, что Силва в текущем сезоне сыграл 44 матча, в которых забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

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