Бернарду Силва проводит свой 400-й матч за Манчестер Сити

Португальский полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва сегодня, 2 мая, вышел в стартовом составе на матч 35-го тура Английской Премьер-лиги против "Вулверхэмптона".

Этот поединок стал для 30-летнего футболиста юбилейным - 400-м в футболке "горожан".

Добавим, что Силва в текущем сезоне сыграл 44 матча, в которых забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.