Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бернарду Силва проводит свой 400-й матч за Манчестер Сити
Полузащитник вышел в стартовом составе на матч против Вулверхэмптона
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Португальский полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва сегодня, 2 мая, вышел в стартовом составе на матч 35-го тура Английской Премьер-лиги против "Вулверхэмптона".
Этот поединок стал для 30-летнего футболиста юбилейным - 400-м в футболке "горожан".
Добавим, что Силва в текущем сезоне сыграл 44 матча, в которых забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.
Читайте такжеГвардиола: Я не уйду на пенсию, но я возьму перерыв
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Легендарный футболист Баварии закрутил роман с моделью, младшей на 38 лет
- В Динамо появился иностранный новичок: футболист тренируется с командой
- СБУ в Монако задержала экс-владельца запорожского Металлурга Богуслаева
- "Это какая-то загадка", - хавбек сборной Украины высказался о допинге Мудрика
- Футболиста МЮ заметили с австралийской моделью, которую ранее связывали с Мбаппе
- Бывшая девушка звезды Ливерпуля может отсудить крупную сумму из-за измены с её подругой
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000