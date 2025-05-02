Тренер МЮ - о Каземиро: Его тяжело убрать из основного состава

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим высказался о текущей форме опорного полузащитника команды Каземиро. Португальский специалист также поделился своими мыслями относительно прогресса бразильского футболиста.

"Каземиро очень улучшился. Можем увидеть не только то, как он играет, но и то, как он бегает. Мы имеем данные, которые показывают, что он действительно тяжело работал. Он является очень хорошим примером. Даже Тоби Кольер иногда играл впереди него.

А теперь трудно забрать Каземиро из основного состава, поэтому это урок для всех игроков "Манчестер Юнайтед". Не важно, что было в прошлом или в последнем месяце, все может измениться в один момент", - отметил Рубен.