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Тренер МЮ - о Каземиро: Его тяжело убрать из основного состава
Аморим поделился своими мыслями
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим высказался о текущей форме опорного полузащитника команды Каземиро. Португальский специалист также поделился своими мыслями относительно прогресса бразильского футболиста.
"Каземиро очень улучшился. Можем увидеть не только то, как он играет, но и то, как он бегает. Мы имеем данные, которые показывают, что он действительно тяжело работал. Он является очень хорошим примером. Даже Тоби Кольер иногда играл впереди него.
А теперь трудно забрать Каземиро из основного состава, поэтому это урок для всех игроков "Манчестер Юнайтед". Не важно, что было в прошлом или в последнем месяце, все может измениться в один момент", - отметил Рубен.
Добавим, что Каземиро в текущем сезоне за "МЮ" сыграл 38 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 3 ассиста.
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