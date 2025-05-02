АПЛ. Манчестер Сити – Вулверхэмптон 1:0. Три очка, набранные не без доли везения

Шестиматчевая победная серия "Вулверхэмптона" поразила всех, это клубный рекорд в рамках АПЛ и это достижение надолго в истории "волков". Но продолжить эту серию было мало шансов, ведь надо было ехать на "Этихад" к команде Гвардиолы, которая борется за зону Лиги Чемпионов и имеет невероятный уровень мотивации.

Тем не менее, если кто-то ожидал легкой прогулки для хозяев поля, то зря. Обе команды вышли оптимальными составами. Удивило разве что отсутствие Ларсена в стартовом составе гостей, он неожиданно травмировался накануне. Все остальные в обеих командах были относительно прогнозируемыми в контексте стартовых одиннадцаток.

Активного начала от "горожан" мы не увидели, хотя инициатива была именно у них. Хозяева пытались контролировать мяч и медленно создавать атаки, постепенно увеличивая давление на оборонительную линию "волков". Вот только они не были готовы к чрезвычайно острым контратакам, на которые способна команда Витора Перейры. В одной из таких гости должны были выходить вперед, однако Мунетси не дотянулся до мяча при передаче от Белльгара на пустые ворота. Как же повезло хозяевам поля.

Впоследствии Райан Аит-Нури добавил остроты и дважды опасно пробивал по воротам Эдерсона. Отбились и здесь. Назревали большие проблемы для Гвардиолы и его команды, но все слегка успокоил Кевин Де Брюйне и Жереми Доку. Перехват в центре поля от "горожан", далее Доку по флангу прошел, ворвался в штрафную и не стал простреливать на ворота, где Мармуша накрывали, а отдал на зону одиннадцатиметровой отметки, откуда Де Брюйне красиво открыл счет в матче. Классный и мастерский гол. Тем не менее стало слегка жаль "Вулверхэмптон", они точно не заслужили проигрывать после первого тайма.

Во втором тайме рисунок игры особо не изменился. "Сити" много контролировал и пытался без спешки что-то придумать, а "волки" брали мяч и летели как можно быстрее на чужую половину поля. Однако гостям не хватало эффективности и хладнокровия впереди. Даже в моменты, когда удавалось выводить своих партнеров на ударные позиции, круглый все равно не залетал в ворота. То блоки от защитников, то Эдерсон, то просто каркас ворот пришел на помощь. Преимущество у "Сити" было хрупким, соперник действительно давил, надо было забивать второй, чтобы закрыть вопрос, а пока его не было, приходилось нервничать.

Примерно после 70-й минуты хозяевам удалось охладить пыл команды Перейры, но и сами "горожане" не то, чтобы активно атаковали и точно пытались забить второй. Создавалось впечатление, что главная задача в их голове - удержать победный счет. Это логично, просто необычно, когда мы говорим о Пепе Гвардиоле и его подопечных. Трудно оно сочетается в голове.

Как бы там ни было, а победу удержать удалось. Не без доли везения, но "Сити" забирает свои три очка и выходят на третью строчку в таблице, по крайней мере пока не буду сыграны другие матчи этого тура. А серия "Вулверхэмптона" из шести побед подряд прервана. Тем не менее, им не стоит хныкать, сегодня сыграли достойно.

АПЛ, 35-й тур

Стадион: "Этихад" (Манчестер)

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

"Манчестер Сити" — "Вулверхэмптон" 1:0

Гол: Де Брюйне (35)

"Манчестер Сити": Эдерсон — Нуньеш, Диаш, Гвардиол, О'Райлли (Аканджи, 58) — Гюндоган (Макети, 84), Ковачич (Гонсалес, 90+3)— Силва, Де Брюйне (Фоден, 83), Доку — Мармуш (Льюис, 83)

"Вулверхэмптон": Са — Доэрти (Сарабия, 66), Агбаду, Тоти — Семеду (Буэно, 86), Ж. Гомеш, Андре (Гедеш, 80), Аит-Нури — Мунесси, Белльгар (Р. Гомеш, 66) — Кунья (Хван, 86)

Предупреждения: нет