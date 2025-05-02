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Астон Вилла - Фулхэм - Фулхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Нас ожидает интереснейший матч
Getty Images / Global Images Ukraine
"Астон Вилла" в последних встречах показывает далеко не лучшие результаты, хотя еще и имеет шансы побороться за место в топ-5 рейтинга Английской Премьер-лиги. "Фулхэм" дышит в спину "вилланам" и при лучшем сценарии может догнать и сравняться по очкам. Поэтому в 35-м туре нас ожидает интересный матч двух равных соперников.
Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 3 мая.
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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