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Арсенал – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Встреча команд украинцев

Арсенал – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Арсенал" находится в фазе паузы между полуфинальными матчами Лиги чемпионов. В то же время, он имеет преимущество над третьим местом в пять очков, поэтому Микель Артета вполне может применить ротацию без рисков. А вот "Борнмут", хоть и проводит не слишком уверенную часть сезона, до сих пор борется за еврокубки. До восьмого места, которое в теории может дать возможность участия в Лиге конференций, всего один зачетный балл.

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Английская Премьер-лига, 35 тур

3 мая, 19:30. "Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Джарред Джиллетт

Прямая трансляция: Setanta Sports App

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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