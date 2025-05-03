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АПЛ. Манчестер Сити – Вулверхэмптон 1:0. Обзор матча
Серебро вполне реально
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Горожане" забили единственный мяч до перерыва и за все 90 минут лишь дважды попали в створ. У "волков" с острыми моментами ситуация была еще хуже. "Небесно-голубые" держали игру под контролем (владение 64%) и сделали почти вдвое больше передач (662-369), но в любой момент могли потерять шаткое преимущество.
Подопечные Гвардиолы поднялись на третью позицию (64 пункта) и 10 мая поедут к "Саутгемптону". Гости остались 13-ми (41 балл) и в следующую субботу будут принимать "Брайтон".
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АПЛ. 35 тур
Стадион: Этихад (Манчестер)
Гол: Де Брюйне, 35
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