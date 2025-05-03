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АПЛ. Манчестер Сити – Вулверхэмптон 1:0. Обзор матча

Англия
Обновлено

Серебро вполне реально

АПЛ. Манчестер Сити – Вулверхэмптон 1:0. Обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Горожане" забили единственный мяч до перерыва и за все 90 минут лишь дважды попали в створ. У "волков" с острыми моментами ситуация была еще хуже. "Небесно-голубые" держали игру под контролем (владение 64%) и сделали почти вдвое больше передач (662-369), но в любой момент могли потерять шаткое преимущество.

Подопечные Гвардиолы поднялись на третью позицию (64 пункта) и 10 мая поедут к "Саутгемптону". Гости остались 13-ми (41 балл) и в следующую субботу будут принимать "Брайтон".

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АПЛ. 35 тур

Стадион: Этихад (Манчестер)

"Манчестер Сити" – "Вулверхэмптон" 1:0

Гол: Де Брюйне, 35

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АПЛ. Манчестер Сити – Вулверхэмптон 1:0. Три очка, набранные не без доли везения
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Источник:
Setanta Sports Premier League
Опубликовал: Александр Симченко
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