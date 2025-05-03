АПЛ. Манчестер Сити – Вулверхэмптон 1:0. Обзор матча

"Горожане" забили единственный мяч до перерыва и за все 90 минут лишь дважды попали в створ. У "волков" с острыми моментами ситуация была еще хуже. "Небесно-голубые" держали игру под контролем (владение 64%) и сделали почти вдвое больше передач (662-369), но в любой момент могли потерять шаткое преимущество.

Подопечные Гвардиолы поднялись на третью позицию (64 пункта) и 10 мая поедут к "Саутгемптону". Гости остались 13-ми (41 балл) и в следующую субботу будут принимать "Брайтон".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

АПЛ. 35 тур

Стадион: Этихад (Манчестер)

"Манчестер Сити" – "Вулверхэмптон" 1:0

Гол: Де Брюйне, 35