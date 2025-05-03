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Ливерпуль положил глаз на игрока Борнмута

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Партнер Забарного среди кандидатов

Ливерпуль положил глаз на игрока Борнмута

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Новый чемпион АПЛ готов совершить большой трансфер.

"Ливерпуль" стремится усилить позицию левого защитника этим летом, чтобы создать новую конкуренцию для Энди Робертсона. "Красные" намерены подписать Милоша Керкеза из "Борнмута". Венгер проводит сильный сезон с "вишенками", так что его трансфер не обойдется мерсисайдцам дешево.

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По данным издания The Athletic, "Борнмут" требует за трансфер около 50 миллионов евро.

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Источник:
Kicker
Опубликовал: Денис Снигур
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