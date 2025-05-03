На фоне интереса гранда. Вингер Ливерпуля начнёт переговоры о продлении контракта с клубом

Вингер "Ливерпуля" начнёт переговоры о продлении контракта с клубом.

По информации Sky Sports, Луис Диас в конце сезона сядет за стол переговоров и обсудит новое соглашение с командой.

Футболистом активно интересуется испанская "Барселона" и некоторые клубы из Саудовской Аравии.

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Луис Диас играет за "Ливерпуль" с января 2022 года. В этом сезоне колумбийский нападающий сыграл в 47-ми матчах "Ливерпуля", в которых забил 16 голов и отдал 8 голевых передач.

Действующий контракт футболиста действителен до 2027 года.