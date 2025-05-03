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На фоне интереса гранда. Вингер Ливерпуля начнёт переговоры о продлении контракта с клубом

Англия
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На фоне интереса гранда. Вингер Ливерпуля начнёт переговоры о продлении контракта с клубом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Ливерпуля" начнёт переговоры о продлении контракта с клубом.

По информации Sky Sports, Луис Диас в конце сезона сядет за стол переговоров и обсудит новое соглашение с командой.

Футболистом активно интересуется испанская "Барселона" и некоторые клубы из Саудовской Аравии.

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Луис Диас играет за "Ливерпуль" с января 2022 года. В этом сезоне колумбийский нападающий сыграл в 47-ми матчах "Ливерпуля", в которых забил 16 голов и отдал 8 голевых передач.

Действующий контракт футболиста действителен до 2027 года.

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Ливерпуль Луис Диас
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Football fan (Odessa)
03.05.2025 в 11:46
Гранд Барса а Ліверпуль значить 2 ліга?Автор трохи думайте -а то заголовок придуркуватий виходить
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Комментарии 1
Football fan (Odessa)
03.05.2025 в 11:46
Гранд Барса а Ліверпуль значить 2 ліга?Автор трохи думайте -а то заголовок придуркуватий виходить
Ответить
0
0

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