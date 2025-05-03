Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
На фоне интереса гранда. Вингер Ливерпуля начнёт переговоры о продлении контракта с клубом
Хорошие новости
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Ливерпуля" начнёт переговоры о продлении контракта с клубом.
По информации Sky Sports, Луис Диас в конце сезона сядет за стол переговоров и обсудит новое соглашение с командой.
Футболистом активно интересуется испанская "Барселона" и некоторые клубы из Саудовской Аравии.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Луис Диас играет за "Ливерпуль" с января 2022 года. В этом сезоне колумбийский нападающий сыграл в 47-ми матчах "Ливерпуля", в которых забил 16 голов и отдал 8 голевых передач.
Действующий контракт футболиста действителен до 2027 года.
Популярное сейчас
- Победа Карпат в меньшинстве, потери Кривбасса и новичок-дебютант в УПЛ. Главные новости за 2 мая
- Сидорчук вышел на поле на 90+4 минуте в матче Вестерло и успел забить гол
- 53-летний экс-футболист готовится к свадьбе с иранской красавицей
- Лидер Ливерпуля готов подписать новый контракт с клубом после чемпионства
- Легендарный футболист Баварии закрутил роман с моделью, младшей на 38 лет
- Не сложилось: Пике расстался с возлюбленной, ради которой изменил Шакире
Комментарии 1