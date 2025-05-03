Манчестер Сити нашёл следующего Дезире Дуэ в Монако

"Манчестер Сити" расматривает молодого вингера, которого называют "следующим Дезире Дуэ".

L’Equipe сообщает, что команда Пепа Гвардиоли, возможно, нашла альтернативу в "Монако" , поскольку клуб "Премьер-лиги" имеет возможность пригласить вингера Манеса Аклиуша.

Хотя 6 голов и 10 результативных передач Аклиуша во всех турнирах не совсем соответствуют результатам Дуэ, первого за стилем игры сравнивают с его младшим соотечествиником.

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За данными Transfermarkt, Манес Аклиуш оцениваеться в 40 миллионах евро.