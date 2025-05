С защитником Борнмута. В АПЛ представили команду сезона 2024/25

В Английской Премьер-Лиге представили команду сезона.

Символическая команда состоит из 11-ти игроков основы и 8-ми футболистов запаса.

В основу попали 4 футболиста "Ливерпуля", 2 футболиста "Арсенала" и по футболисту из "Ноттингема", "Борнмута". "Челси", "Ньюкасла" и "Вулверхэмптона".

На скамейке запасных оказались:

Миленкович ("Ноттингем"), Робинсон ("Фулхэм"), Вуд ("Ноттингем"), Сака ("Арсенал"), Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Мак Аллистер ("Ливерпуль"), Салиба ("Арсенал"), Холанд ("Манчестер Сити").

The stars of the 2024/25 season! ✨



Introducing your Premier League @EASPORTSFC #TOTS ⬇️ pic.twitter.com/PPyhWJ1Ej5