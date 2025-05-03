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С защитником Борнмута. В АПЛ представили команду сезона 2024/25

Англия

Получился сильный состав

С защитником Борнмута. В АПЛ представили команду сезона 2024/25

Фото: Premierleague.com / Автор: неизвестен

Новина українською

В Английской Премьер-Лиге представили команду сезона.

Символическая команда состоит из 11-ти игроков основы и 8-ми футболистов запаса.

В основу попали 4 футболиста "Ливерпуля", 2 футболиста "Арсенала" и по футболисту из "Ноттингема", "Борнмута". "Челси", "Ньюкасла" и "Вулверхэмптона".

Селс ("Ноттингем Форест") – Александер-Арнольд, Ван Дейк (оба - "Ливерпуль"), Габриэль ("Арсенал"), Керкез ("Борнмут") – Райс ("Арсенал"), Гравенберх ("Ливерпуль"), Палмер ("Челси") – Салах ("Ливерпуль"), Исак ("Ньюкасл"), Кунья ("Вулверхэмптон").

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На скамейке запасных оказались:

Миленкович ("Ноттингем"), Робинсон ("Фулхэм"), Вуд ("Ноттингем"), Сака ("Арсенал"), Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Мак Аллистер ("Ливерпуль"), Салиба ("Арсенал"), Холанд ("Манчестер Сити").

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Источник:
Premier League
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Romerik (YNWA)
03.05.2025 в 13:20
Палмер? Який провалює в чисту ддругу частину сезону? Оце прикол
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Комментарии 1
Romerik (YNWA)
03.05.2025 в 13:20
Палмер? Який провалює в чисту ддругу частину сезону? Оце прикол
Ответить
0
0

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