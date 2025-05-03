Заключительный матч Плимута против одного из лидеров в Чемпионшипе. Вышел ли Таловеров в старте?

"Плимут" проведёт заключительный матч в Чемпионшипе против одного из лидеров.

Украинский защитник Максим Таловеров выходит с первых минут на матч против "Лидса".

Your Greens for MD46. ???? pic.twitter.com/woF6NhHr4F — Plymouth Argyle FC (@Argyle) May 3, 2025

В этом сезоне Максим Таловеров провёл 10 матчей в Чемпионшипе, в которых отметился голом и результативной передачей. Шесть матчей защитник пропустил из-за травмы колена.

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До матча "Плимут" занимает 23-е место с 46-ю баллами. "Лидс" - лидер Чемпионшипа с 97-ю баллами.

Матч начнётся в 14:30 по киевскому времени.