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Заключительный матч Плимута против одного из лидеров в Чемпионшипе. Вышел ли Таловеров в старте?

Англия

Матч начнётся в 14:30 по киевскому времени

Заключительный матч Плимута против одного из лидеров в Чемпионшипе. Вышел ли Таловеров в старте?

фото из соцсетей

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"Плимут" проведёт заключительный матч в Чемпионшипе против одного из лидеров.

Украинский защитник Максим Таловеров выходит с первых минут на матч против "Лидса".

В этом сезоне Максим Таловеров провёл 10 матчей в Чемпионшипе, в которых отметился голом и результативной передачей. Шесть матчей защитник пропустил из-за травмы колена.

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До матча "Плимут" занимает 23-е место с 46-ю баллами. "Лидс" - лидер Чемпионшипа с 97-ю баллами.

Матч начнётся в 14:30 по киевскому времени.

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Плимут Аргайл Максим Таловеров
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Источник:
Plymouth
Опубликовал: Владислав Прийменко
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