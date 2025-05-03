"Он для нас стартовый игрок": Артета прокомментировал продление контракта с полузащитником Арсенала

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал потенциальное продление контракта с полузащитником команды Томасом Парти.

"Он для нас стартовый игрок. Он игрок, который провел больше минут на своей позиции", - сказал Артета.

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Также испанец отметил отсутствие ганского хавбека в прошлом матче против ПСЖ из-за дисквалификации.

"В важнейшей игре сезона его не было, но Райс отлично справился. Теперь он вернулся, так что у нас больше вариантов", - добавил наставник.

В текущем сезоне Парти провел за “Арсенал” 47 матчей во всех турнирах. В основном он играл на позиции опорного полузащитника, но также появлялся и выше в центре поля, а также на правом фланге обороны.

Договор игрока рассчитан до июня 2025 года. Он выступает за "канониров" с 2020 года – с того момента ни разу не продлевал соглашение.