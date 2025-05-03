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АПЛ. Астон Вилла - Фулхэм 1:0. Удача улыбнулась Эмери
Хотя матч был равным
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В первом тайме матча между "Астон Виллой" и "Фулхэмом" на "Вилла Парк" хозяева добыли минимальное преимущество со счетом 1:0. Хозяева доминировали во владении и создали несколько опасных моментов, тогда как "Фулхэм" пытался отвечать контратаками, но не смог реализовать свои шансы.
Игроки "Астон Виллы" ожидали быстрый гол и с первых минут пошли в атаку, зарабатывая угловой один за другим. Гости не спешили и старались действовать слаженно в обороне. Но уже на 13-й минуте благодаря точному удару Юри Тилеманса подопечные Эмери открыли движениенок в матче. После подачи Джона Макгинна с углового Тилеманс выпрыгнул выше защитников и ударом головой отправил мяч в правый угол ворот, не оставив шансов голкиперу Бернду Лено - 1:0. Хозяева продолжили контролировать игру, демонстрируя слаженную командную работу: быстрые передачи в одно-два касания и активное движение нападающих создавали проблемы для обороны "Фулхэма".
Команда Марку Силвы старался отвечать не менее остро, однако их атаки часто заканчивались неудачей из-за неточных передач. Самый опасный момент гости создали на 45+1-й минуте, когда Алекс Ивоби вошел в штрафную площадку соперника, сместился в центр и пробил в "девятку", однако Мартинес читал этот удар и уверенно забрал мяч в свои руки.
Первый тайм завершился с минимальным преимуществом "Виллы", хотя команды действовали ровно, что показывает и статистика. По итогам первого тайма команды совершили почти одинаковое количество ударов, хозяева лишь незначительно превосходили соперника по владению.
Второй тайм матча между "Астон Виллой" и "Фулхэмом" прошел в напряженной борьбе, но счет 1:0, установленный в первом тайме, остался неизменным. "Фулхэм" активно атаковал, пытаясь сравнять, однако надежная игра Эмильяно Мартинеса и неточность гостей в завершающей фазе позволили „Вилле“ удержать победу.
"Дачники" сразу взяли инициативу и уже на 48-й минуте Рауль Хименес создал момент пробив по центру ворот после добивания, но защитник выбил мяч с линии. Далее Райан Сессеньйон поразил ворота соперника ударом с лету, однако гол отменили из-за игры рукой. Гарри Уилсон дважды угрожал воротам ударами головой, но Мартинес каждый раз действовал безупречно, отбив мяч в прыжке и уверенно забрав слабый удар.
"Астон Вилла" действовала осторожно пытаясь не потерять свое преимущество над соперником. И все же команде удалось создать несколько опасных моментов. Олли Уоткинс отдал отличную передачу для Пау Торреса, но удар пролетел мимо стойки, затем Ян Матсен пробил из-за пределов штрафной и заставил занервничать защиту гостей. Лучший шанс был у Дониелла Малена, который на 90+5 сам пошел вперед и перед ним оставался только Лено, однако он попал в перекладину и упустил шанс удвоить преимущество.
Марку Силва освежил игру, выпустив Адама Траоре, он добавил креативности, но сравнять счет так и не удалось. В целом команды провели равный матч и ничья была бы его логичным завершением.
АПЛ, 35-й тур
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем)
Главный судья: Роберт Джонс (Англия)
"Астон Вилла" - "Фулхэм" 1:0
Гол: Тилеманс (12)
"Астон Вилла": Мартинес - Кэш, Конса, Торрес, Маатсен (Динь, 71) - Камара, Тилеманс (Баркли, 84) - Роджерс, Асенсио (Рэмзи, 61), Макгинн (Онана, 61) - Уоткинс (Мален, 71)
"Фулхэм": Лено - Тете (Кастань, 67), Андерсен, Бесси, Робинсон - Берге (Рид, 75), Лукич - Сессеньон (Смит-Роу, 57), Уилсон (Траоре, 68), Ивоби (Виллиан, 76) - Хименес
Предупреждения: Сессеньон (31), Тете (52), Бесси (60), Берге (67)
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