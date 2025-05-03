Полузащитник Ливерпуля о поддержке в чемпионском матче: Это была лучшая игра, на которой я когда-либо был

Полузащитник "Ливерпуля" вспомним поддержку болельщиков в чемпионском матче против "Тоттенхэма".

По словам Кёртиса Джонса фанаты поддерживали как на стадионе, так и за его пределами.

"С точки зрения атмосферы и всего остального, я чувствую, что это была лучшая игра, на которой я когда-либо был. Всё началось с того, что мы приехали на автобусе [перед матчем], и мы ничего не видели! Кто знает, сколько болельщиков уже было снаружи, а внутри было 60 000 человек и всё такое. Вся игра была просто нелепой.

К сожалению, "Тоттенхэм" забил первым, и это, наверное, единственное, о чём мы сожалеем, потому что это, вероятно, немного сгладило впечатление. Но как только мы забили, а затем Алексис МакАллистер забил свой гол, всё просто взорвалось и сошло с ума.

Потом всё продолжалось, и в конце игры, когда я уже забил, я посмотрел и увидел, что осталось всего несколько секунд до свистка. В этом и заключается суть игры.

Там болельщики, семьи и всё такое, и все просто сходят с ума от эмоций, независимо от того, плачут ли они от волнения или кричат и вопят от восторга. Мы тоже в тот момент не знали, что делать! Мы прыгали вокруг, как дети. Это был невероятный день!", - вспомнил Джонс.