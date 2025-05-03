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Полузащитник Ливерпуля о поддержке в чемпионском матче: Это была лучшая игра, на которой я когда-либо был
Это ощущалось даже за экраном
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Ливерпуля" вспомним поддержку болельщиков в чемпионском матче против "Тоттенхэма".
По словам Кёртиса Джонса фанаты поддерживали как на стадионе, так и за его пределами.
"С точки зрения атмосферы и всего остального, я чувствую, что это была лучшая игра, на которой я когда-либо был. Всё началось с того, что мы приехали на автобусе [перед матчем], и мы ничего не видели! Кто знает, сколько болельщиков уже было снаружи, а внутри было 60 000 человек и всё такое. Вся игра была просто нелепой.
К сожалению, "Тоттенхэм" забил первым, и это, наверное, единственное, о чём мы сожалеем, потому что это, вероятно, немного сгладило впечатление. Но как только мы забили, а затем Алексис МакАллистер забил свой гол, всё просто взорвалось и сошло с ума.
Потом всё продолжалось, и в конце игры, когда я уже забил, я посмотрел и увидел, что осталось всего несколько секунд до свистка. В этом и заключается суть игры.
Там болельщики, семьи и всё такое, и все просто сходят с ума от эмоций, независимо от того, плачут ли они от волнения или кричат и вопят от восторга. Мы тоже в тот момент не знали, что делать! Мы прыгали вокруг, как дети. Это был невероятный день!", - вспомнил Джонс.
В этом сезоне Кёртис Джонс сыграл в 42-х матчах "Ливерпуля", в которых забил 3 гола и отдал 7 голевых передач.
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К слову, "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" со счётом 5:1 и стал чемпионом Англии.
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