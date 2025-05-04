  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Брайтон – Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Брайтон – Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Эдди Хау и его погоня за Лигой Чемпионов

Брайтон – Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Ньюкасл" в этом сезоне уже выиграл трофей и остается только попасть в Лигу Чемпионов, чтобы назвать кампанию чуть ли не идеальной. Остается несколько матчей и выезд в "Брайтон", который не имеет особой мотивации, выглядит как неплохая возможность забрать очередные три очка. Смогут ли они это сделать?

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 4 мая.

Favbet
2.82
3.75
2.39
Узнать больше

РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Английская Премьер-лига. 35-й тур.

4 мая. 16:00. Брайтон. "Амекс"

Главный судья: Крэйг Поусон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча "Брайтон" — "Ньюкасл"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Френк Лэмпард об победе в последнем матче Чемпионшипа: Мы очень рады, что добрались до этого места
yellow-arrow
Челси – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Брентфорд – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ Ньюкасл Брайтон энд Хоув Альбион Эдди Хау смотреть футбол онлайн Фабиан Хюрцелер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости