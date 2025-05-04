Брайтон – Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

"Ньюкасл" в этом сезоне уже выиграл трофей и остается только попасть в Лигу Чемпионов, чтобы назвать кампанию чуть ли не идеальной. Остается несколько матчей и выезд в "Брайтон", который не имеет особой мотивации, выглядит как неплохая возможность забрать очередные три очка. Смогут ли они это сделать?

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 4 мая.

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Английская Премьер-лига. 35-й тур.

4 мая. 16:00. Брайтон. "Амекс"

Главный судья: Крэйг Поусон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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