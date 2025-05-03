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Чуда не случилось. Клуб Таловерова вылетел из Чемпионшипа

Англия

Страшный сон фанатов

Чуда не случилось. Клуб Таловерова вылетел из Чемпионшипа

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Клуб Таловерова вылетел из Чемпионшипа.

"Плимут" следующий сезон начнёт в Первой Лиге Англии. По существующей информации украинский защитник Максим Таловеров может уйти из команды, однако его будущее его не решено.

Для сохранения в Чемпионшипе "Плимуту" нужно было отыграть 14 голов разницы забитых-пропущенных, побеждать "Лидс" и чтобы "Лутон" и "Халл Сити" проиграли свои поединки.

"Плимут" уступил "Лутону" со счётом 1:2 и закончил сезон на 23-м месте.

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Напомним, что Максим Таловеров присоединился к английской команде зимой 2024 года и сыграл 12 м атчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной голевой передачей.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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