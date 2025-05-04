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Брентфорд – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Будет ли команда Аморима делать ставку на этот матч?
Getty Images / Global Images Ukraine
У "Манчестер Юнайтед" есть куда более важный турнир — это Лига Европы и ответный матч против "Атлетика" на следующей неделе. Все внимание направлено туда. На фоне этого матчи в АПЛ выглядят как не очень важные вещи, которые только отвлекают. Этим Брентфорд и может воспользоваться в очном матче.
Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 4 мая.
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Английская Премьер-лига. 35-й тур.
4 мая. 16:00. Лондон. "Брентфорд Коммьюнити"
Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)
Трансляция: Setanta Sports Premium
Трансляцию вы сможете посмотреть на телеканале Setanta Sports Premium, который доступен эксклюзивно по подписке на Киевстар ТВ.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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