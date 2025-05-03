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Клуб Лемпарда может выйти в АПЛ. Определён победитель, пары плей-офф и вылетевшие команды Чемпионшипа
Интрига была до финального свистка
В последнем туре Чемпионшипа определялись победитель турнира, претенденты на плей-офф и вылетевшие команды.
У "Лидса" и "Бёрнли" было по 97 баллов и обе команды претендовали на титул.
В первом тайме "Лидс" уступал "Плимуту". А "Бёрнли" играли вничью с "Миллуоллом". Но во втором тайме команды проявили характер и выиграли свои матчи.
Клубы выиграли свои матчи. "Лидс" стал победителем турнира по лучшей разнице мячей.
???? CHAMPIONS AGAIN OLÉ OLÉ!!! pic.twitter.com/jO7WQdmbrO— Leeds United (@LUFC) May 3, 2025
В плей-офф попали "Шеффилд Юнайтед", "Сандерленд", "Ковентри", который тренирует Лемпард и "Бристоль Сити".
Сформированы следующие пары:
- Шеффилд Юнайтед – Бристоль Сити;
- Ковентри – Сандерленд
Матчи состоятся 8/9 мая. Ответные – 12/13 мая. Финал состоится 24 мая.
Из турнира вылетели "Лутон Таун", "Плимут", в котором играет Таловеров, и "Кардифф".
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