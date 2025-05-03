Клуб Лемпарда может выйти в АПЛ. Определён победитель, пары плей-офф и вылетевшие команды Чемпионшипа

В последнем туре Чемпионшипа определялись победитель турнира, претенденты на плей-офф и вылетевшие команды.

У "Лидса" и "Бёрнли" было по 97 баллов и обе команды претендовали на титул.

В первом тайме "Лидс" уступал "Плимуту". А "Бёрнли" играли вничью с "Миллуоллом". Но во втором тайме команды проявили характер и выиграли свои матчи.

Клубы выиграли свои матчи. "Лидс" стал победителем турнира по лучшей разнице мячей.

???? CHAMPIONS AGAIN OLÉ OLÉ!!! pic.twitter.com/jO7WQdmbrO — Leeds United (@LUFC) May 3, 2025

В плей-офф попали "Шеффилд Юнайтед", "Сандерленд", "Ковентри", который тренирует Лемпард и "Бристоль Сити".

Сформированы следующие пары:

Шеффилд Юнайтед – Бристоль Сити;

Ковентри – Сандерленд

Матчи состоятся 8/9 мая. Ответные – 12/13 мая. Финал состоится 24 мая.

Из турнира вылетели "Лутон Таун", "Плимут", в котором играет Таловеров, и "Кардифф".