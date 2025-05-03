  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Челси – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Похмельные мерсисайдцы едут на "Стэмфорд Бридж"

Челси – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Ливерпуль" наконец-то официально стал чемпионом Англии и теперь может без особого напряжения играть свои матчи до конца сезона. Хватит ли им мотивации, чтобы выиграть матч против "Челси" в воскресенье? Может, нет. Но мастерства как индивидуального, так и командного, должно хватить сполна.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 4 мая.

Favbet
2.11
3.80
3.30
Узнать больше

РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча "Челси" — "Ливерпуль"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Арсенал и Борнмут объявили стартовые составы на очное противостояние. Известно, будут ли играть украинцы
yellow-arrow
Зинченко против Забарного. Арсенал - Борнмут. Текстовая трансляция матча АПЛ
yellow-arrow
Варди выступил в роли арбитра. Матч АПЛ между Лестером и Саутгемптоном был приостановлен
Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Челси (Лондон) АПЛ Энцо Мареска Ливерпуль Где смотреть футбол Арне Слот
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости