Челси – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

"Ливерпуль" наконец-то официально стал чемпионом Англии и теперь может без особого напряжения играть свои матчи до конца сезона. Хватит ли им мотивации, чтобы выиграть матч против "Челси" в воскресенье? Может, нет. Но мастерства как индивидуального, так и командного, должно хватить сполна.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 4 мая.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Челси" — "Ливерпуль" Смотреть трансляцию

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