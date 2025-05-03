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Челси – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Похмельные мерсисайдцы едут на "Стэмфорд Бридж"
Getty Images / Global Images Ukraine
"Ливерпуль" наконец-то официально стал чемпионом Англии и теперь может без особого напряжения играть свои матчи до конца сезона. Хватит ли им мотивации, чтобы выиграть матч против "Челси" в воскресенье? Может, нет. Но мастерства как индивидуального, так и командного, должно хватить сполна.
Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 4 мая.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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