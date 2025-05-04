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Челси – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Энцо Мареске нужны три очка как воздух

Челси – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Активная борьба "Челси" за попадание в Лигу Чемпионов на следующий сезон продолжается и им буквально нельзя терять очки до конца сезона, хотя потери точно будут. Тем не менее, терять очки именно здесь запрещено, ведь у соперника нет реальной мотивации и игра будет проходить в Лондоне. Идеальные условия, чтобы обыгрывать "Ливерпуль", если "синие" вообще на это способны.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 4 мая.

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Английская Премьер-лига. 35-й тур.

4 мая. 18:30. Лондон. "Стемфорд Бридж"

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Челси" — "Ливерпуль"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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