Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Энцо Мареске нужны три очка как воздух
Getty Images / Global Images Ukraine
Активная борьба "Челси" за попадание в Лигу Чемпионов на следующий сезон продолжается и им буквально нельзя терять очки до конца сезона, хотя потери точно будут. Тем не менее, терять очки именно здесь запрещено, ведь у соперника нет реальной мотивации и игра будет проходить в Лондоне. Идеальные условия, чтобы обыгрывать "Ливерпуль", если "синие" вообще на это способны.
Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 4 мая.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
Английская Премьер-лига. 35-й тур.
4 мая. 18:30. Лондон. "Стемфорд Бридж"
Главный судья: Саймон Хупер (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Динамо разгромило Ингулец, Шахтер выпал из борьбы за чемпионство, Барса удержала темп. Главные новости за 3-е мая
- Без Ронни О'Салливана. Стало известно, кто вышел в финал чемпионата мира по снукеру
- Трубин отразил пенальти, которое могло выбить Бенфику из чемпионской гонки. Оценки украинца за матч
- Академия миллиардеров. Как неожиданный ход Гвардиолы спасает сезон Манчестер Сити
- Футболиста МЮ заметили с австралийской моделью, которую ранее связывали с Мбаппе
- Как дочь Салаха повлияла на его решение остаться в Ливерпуле