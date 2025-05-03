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Варди выступил в роли арбитра. Матч АПЛ между Лестером и Саутгемптоном был приостановлен

Англия
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Варди выступил в роли арбитра. Матч АПЛ между Лестером и Саутгемптоном был приостановлен

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Матч АПЛ между "Лестером" и "Саутгемптоном" был приостановлен.

На 20-й минуте матча арбитр Дэвид Уэбб врезался лицом в плечо Джордана Айю. Ему предоставили медицинскую помощь, и он смог продолжить матч.

К судье подходил даже капитан "лис" Джейми Варди.

Но позже Уэбб понял, что продолжить игру не сможет. Вместо него вышел Сэм Бэрротт.

Дэвид Уэбб прошёл тест на сотрясение мозга и находится под наблюдением медиков.

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На момент написания новости "Лестер" обыгрывает "Саутгемптон" со счётом 2:0.

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Саутгемптон Лестер Сити
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Источник:
BBC Sport
Опубликовал: Владислав Прийменко
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