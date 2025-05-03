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Варди выступил в роли арбитра. Матч АПЛ между Лестером и Саутгемптоном был приостановлен
Такое редко увидишь
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Матч АПЛ между "Лестером" и "Саутгемптоном" был приостановлен.
На 20-й минуте матча арбитр Дэвид Уэбб врезался лицом в плечо Джордана Айю. Ему предоставили медицинскую помощь, и он смог продолжить матч.
К судье подходил даже капитан "лис" Джейми Варди.
During the Leicester vs Southampton game, the referee picked up an injury, so Jamie Vardy stepped in and cheekily blew his whistle! ???? pic.twitter.com/ht7MHlpMl6— Football Talk (@FootballTalkHQ) May 3, 2025
Но позже Уэбб понял, что продолжить игру не сможет. Вместо него вышел Сэм Бэрротт.
Дэвид Уэбб прошёл тест на сотрясение мозга и находится под наблюдением медиков.
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На момент написания новости "Лестер" обыгрывает "Саутгемптон" со счётом 2:0.
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