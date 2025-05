Варди выступил в роли арбитра. Матч АПЛ между Лестером и Саутгемптоном был приостановлен

Матч АПЛ между "Лестером" и "Саутгемптоном" был приостановлен.

На 20-й минуте матча арбитр Дэвид Уэбб врезался лицом в плечо Джордана Айю. Ему предоставили медицинскую помощь, и он смог продолжить матч.

К судье подходил даже капитан "лис" Джейми Варди.

During the Leicester vs Southampton game, the referee picked up an injury, so Jamie Vardy stepped in and cheekily blew his whistle! ???? pic.twitter.com/ht7MHlpMl6