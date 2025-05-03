АПЛ. Эвертон Миколенко упускает победу над Ипсвичем, а в битве аутсайдеров победил Лестер

Здесь мы поговорим о двух матчах Английской Премьер-лиги, которые начались в 17:00. В одном из них Виталий Миколенко вышел в стартовом составе против «Ипсвича», который уже вылетел. Ну а во втором еще две команды, которые официально вылетают в Чемпионшип на следующий сезон, выясняли отношения между собой.

АПЛ, 35-й тур

Стадион: "Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный судья: Льюис Смит (Англия)

"Эвертон" — "Ипсвич" 2:2

Голы: Бету (26), Макнил (35) — Энсисо (41), Херст (79)

"Эвертон": Пикфорд — Паттерсон (Янг, 82), О'Брайен, Брантуэйт, Миколенко — Гейе (Айрогбунам, 90), Гарнер — Макнил (Калверт-Льюин, 78), Ндиай, Алькарас (Шермити, 90) — Бету (Харрисон, 78)

"Ипсвич": Палмер — О'Ши, Вулфенден, Берджесс, Гривз — Морси (Филлипс, 58), Тейлор (Каюсте, 82) — Хатчинсон, Чаплин (Кларк, 68), Энсисо (Туанзебе, 90+3) — Дилеп (Херст, 68)

Предупреждения: О'Брайен (35), Алькарас (65), Паттерсон (85) — Дилеп (28), Морси (33), Чаплин (65), Херст (81)

Да, обе команды не то, чтобы действительно имеют большую турнирную мотивацию на этом этапе, однако "Эвертон" еще имеет шанс подняться выше в турнирной таблице, то почему бы это не сделать? Виталий Миколенко вышел в стартовом составе своей команды, сегодня неплохо подключался к атакам и пытался нагружать своими подачами штрафную площадку, получалось с переменным успехом. Позади работы у него было не так много.

Хотя именно "трактористы" начали активно этот матч, они периодически пробивали из-за пределов штрафной площади и создавали ощущение, что инициатива принадлежит им. Однако все это легко опроверг Норберту Бету. Миколенко подключился к атаке, его подача была заблокирована, после чего круглого подхватил Карлос Алькарас и подал точно на голову Бету, тот красивый ударом в дальний угол открыл счет.

Дальше было много борьбы, но шансов у "Ипсвича" было не то, чтобы много. Дуайт Макнил ударом из-за пределов штрафной площади забил невероятной красоты гол, удвоив преимущество своей команды, после чего Энсисо решил также поучаствовать в конкурсе на самый красивый гол. Его пушка от перекладины залетела без шансов для Пикфорда. Именно так гости сократили отставание, хотя казалось, что особых предпосылок для этого нет.

Во втором тайме "ириски" были ближе к своему третьему голу, чем "трактористы" к тому, чтобы выровнять цифры на табло. Однако забили именно гости. Миколенко в центре поля боролся с Тейлором, от чего на подстраховку на его фланг побежал Гейе, а Хатчинсон прошел Идриссу и подал в штрафную, где подачу замкнул Херст. 2:2, хотя это немного не соответствовало духу этого матча. Да и на этом все. Слабые попытки "ирисок" вырвать победу не увенчались успехом, поэтому команды разошлись ничьей.

АПЛ, 35-й тур

Стадион: "Кинг Пауэр" (Лестер)

Главный судья: Дэвид Уэбб / Сэмюэл Барротт (Англия)

"Лестер" — "Саутгемптон" 2:0

Голы: Варди (17), Айю (44)

"Лестер": Столярчик — Джастин, Коуди, Фас, Томас — Ндиди, Скипп (Голдинг, 90+4) — Макетир (Эванс, 84), Айю (Монга, 70), Эль-Каннус (Сумаре, 84) — Варди (Дака, 85)

"Саутгемптон": Рамсдейл — Харвуд-Беллис, Беднарек, Стивенс (Диблинг, 46) — Уокер-Питерс, Даунс, Угочукву (Арчер, 79), Меннинг — Фернандеш (Смоллбоун, 57), Сулемана (Робинсон, 57) — Стюарт (Онуачу, 46)

Предупреждения: Скипп (68) — Сулемана (52), Угочукву (65), Харвуд-Беллис (76)

Веселый матч команд, уже готовящихся противостоять друг другу в следующем сезоне в Чемпионшипе. Конечно, "святые" все еще в поиске своего спасительного 12-го балла, чтобы не войти в историю вместе с "Дерби" как худшая команда по набранным очкам за всю историю АПЛ. Но этой мотивации было мало, чтобы противостоять Джейми Варди и компании.

Легендарный нападающий "лис" уже некоторое время назад анонсировал свой уход из клуба, поэтому все хотят увидеть его прощальный гол в АПЛ. Может быть, сегодня был именно он. Классная передача от Эль-Каннуса под удар и легкий гол для Варди, он открыл счет во встрече.

Впоследствии произошел необычный случай, когда арбитр матча Дэвид Уэбб получил повреждение. Варди еще посмеялся над этим и решил просвистеть прямо в свисток травмированного рефа. Требовалась замена и Сэмюэл Барротт вступил в игру вместо своего коллеги. Потому такая своеобразная замена арбитра произошла.

К концу первого тайма еще одним голом отличился Айю. 2:0 и этот долгожданный праздник для местных трибун. В последний раз их команда побеждала у себя дома еще 11 января, тогда одолели "КПР" в Кубке Англии. А в рамках АПЛ в последний раз такое было еще 3 декабря. Действительно ждали долго. Но лучше поздно, чем никогда, верно?

Во втором тайме голов не было, поэтому "Саутгемптон" все еще в поиске своего 12-го балла в этом сезоне, а "Лестер" имеет хоть небольшую радость после долговременной катастрофической серии без побед.