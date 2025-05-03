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АПЛ. Арсенал – Борнмут 1:2. Вишенки поймали лондонцев на слабостях
"Канониры" полностью погружены в поединок с ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 35 тур
"Эмирейтс" (Лондон)
Главный арбитр: Джарред Джиллетт
Логику Микеля Артеты трудно понять. На предматчевой пресс-конференции он заявлял, что первый поединок полуфинала Лиги чемпионов против ПСЖ был самым важным в этом сезоне. Его "канониры" проиграли со счетом 0:1, оставляя все шансы на камбэк и выход в финал. Однако… на матч чемпионата против “Борнмута”, который пока не имеет для лондонцев никакого турнирного значения, испанский наставник выставил основной состав. Только Парти появился вместо Мерино. И то, потому что ганец не играл против Парижа из-за перебора желтых.
И в целом со старта "Арсенал" пытался взять игру под свой контроль. После первых 15 ознакомительных минут "канониры" первыми создали опасность. Райс вышел на ударную позицию в штрафной и пробил немного правее штанги. Еще четыре минуты и шанс снова должен был прийти к Деклану, если бы не Забарный. Уайт навесил на дальнюю стойку, где Райс мог уже в пустые замкнуть. На последнем рубеже уверенно сыграл украинец, опередив англичанина.
Ощутимая была усталость "Арсенала". Да, у них нет широкой скамьи запасных, ведь лазарет переполнен. Сегодня в заявке было сразу четыре дублера, когда редко попадают даже на скамейку. Однако неважно, на сколько хороши являются сегодняшние "стартеры", если они уже не “вывозили”. Из-за этого с течением времени на поле появились футбольные качели.
На 26 минуте Эванилсон просто расстреливал ворота хозяев, но пробил выше перекладины. Сразу же в упор со штангой пробил Мартинелли – моментом раньше замечательно в прессинге отыграл Троссар.
А на 34 минуте "Арсенал" все-таки забил. Эдегор вывел Райса один на один с голкипером, англичанин обвел Кепу и пробил уже в пустые. Четвертый гол Деклана в этом чемпионате.
К перерыву гости создали еще один момент: Клюйверт пробил совсем рядом с девяткой. А вот второй тайм неплохо начал “Арсенал”, в частности Сака. Только и на этот раз мяч створ не нашел, хоть и был близок к нему.
67 минута, стандарт, 1:1. Да, "Борнмут" все-таки сравнял. И благодаря не простомустандарту, а ауту! Семенио бросил из-за боковой в штрафную, где сразился Хейсен. Он и забил гол.
Antoine Semenyo's long throw caused mayhem in the Arsenal box ????#ARSBOU pic.twitter.com/YXT6g8pCMc— Premier League (@premierleague) May 3, 2025
Прошло восемь минут, и счет стал 1:2. Эванилсон долго ждал своего шанса после того потерянного в первом тайме. Отвоевал он позицию у Эдегора и замкнул дальнюю штангу.
На этом все. Матч плавно покатился к финальному свисту, который принес победу "Борнмуту". "Вишенки" увеличивают свои шансы на восьмое место, которое потенциально может дать путевку в Лигу конференций (при условии победы "Ман Сити" в Кубке Англии). А "Арсенал" и здесь проиграл, и уставшим поедет в Париж. А ПСЖ параллельно тоже уступил команде украинца, которая борется за еврокубки. Однако там играли далеко не главные футболисты. Даже Доннарумма был вне старта.
"Арсенал" – "Борнмут" 1:2
Голы: Райс 34 – Хейсен 67, Эванилсон 75
"Арсенал": Рая – Уайт (Зинченко 86), Салиба, Кивер, Льюис-Скелли – Эдегор, Парти, Райс (Мерино 74) – Сака (Нванери 86), Троссард, Мартинелли (Стерлинг 86)
"Борнмут": Аррисабалага – Араухо (Скотт 65), Забарный, Хейсен, Керкез – Кук, Адамс – Тавернье, Клюйверт (Семенио 65), Уаттара (Брукс 74) – Эванилсон (Джеббисон 87)
Предупреждения: Эванилсон 58, Уаттара 64
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